Ronaldo, Isco, Mbappe, Neymar, Bale - Zidane i prek të gjitha në konferencë

Trajneri i Real Madridit, Zinedine Zidane, ka dalë në konferencën e tij të parë për shtyp, pas rikthimit në “Santiago Bernabeu”. I qeshur, i qetë dhe i sigurt, siç ishte shfaqur gjithmonë, gjatë eksperiencës së mëparshme, francezi dërgoi një mesazh optimizmi për tifozët e bardhë:

“Kanë mbetur edhe 11 ndeshje deri në fund të kampionatit. Lojtarët janë të lumtur, të tria seancat që kemi bërë kanë kaluar shumë mirë. Jemi stërvitur me intensitet dhe dëshirë, çka është gjëja më e rëndësishme. Isco? E përsëris, gjëja më e rëndësishme është që t’i shoh të gjithë lojtarët shumë të përfshirë.

Ky është një sezon i vështirë, por lojtarët kanë bërë edhe gjëra të mira. Duam të fitojmë nesër ndaj Celta, pjesa tjetër janë gjërat tuaja, si gazetarë. Gareth Bale? Nuk do të flasim tani për sezonin e Gareth. Mbeten edhe 11 ndeshje për t’u luajtur, do ta vlerësoj si të gjithë. Bale është i gatshëm për të luajtur.

Fjalët e Florentino Perez për Mbappé? Unë nuk mund të flas për një lojtar, që nuk është i yni. Ajo që mund të them është se këta dy lojtarë, Neymar dhe Mbappé, kanë shumë cilësi, por tani duhet të mendojmë vetëm për ndeshjen e nesërme.

Mosaktivizimi i Isco? Ne jemi këtu për të menduar për futboll, edhe Isco dëshiron të luajë dhe të japë çdo gjë nga vetja. Bashkë me Marcelo, dua t’i shoh ata të luajnë nesër në mënyrë të qartë.

Titulli i La Liga-s? Na mbeten për t’u luajtur 11 ndeshje dhe duam t’i fitojmë të gjitha. Kjo nuk do të thotë se do ta fitojmë titullin. Ajo që duhet të bëjmë është të japim gjithçka në fushë, pastaj do të shohim se ku e përfundojmë garën.

Militao? Eshtë një lojtar, që tashmë ka nënshkruar me klubin tonë. Ai është shumë i mirë, me të ardhme, një lojtar i ri, që mund të luajë në dy pozicione. Megjithatë, roli i tij i preferuar është ai qendror”.

Nuk mund të mungonte njëlloj ngacmimi i trajnerit francez për ish-yllin e Real Madridit, Cristiano Ronaldo, që tashmë po shkëlqen me kampionët e Italisë. Zidane u shpreh për paraqitjen e portugezit ndaj Atletico Madridit: "Ndjeva admirim për paraqitjen e tij, por nuk u befasova. Cristiano ka dhënë më të mirën gjithmonë, është për t’i hequr kapelen…”

A do të donte ta trajnonte një lojtar si Mbappé. Trajneri i të bardhëve nuk zhbilancohet në përgjigje: "Kënaqësia do të ishte e madhe, po të trajnoja të gjithë më të mirët, por kjo nuk është koha për të folur mbi këtë çështje".

Në fund, dy fjalë edhe për diferencën e situatës aktuale të “Los Blancos” me atë kur u largua: "E pra, nëntë muaj kanë kaluar për të gjithë. Të jem i sinqertë, ambicia këtu mbetet e njëjtë. Lojtarët kanë të njëjtën dëshirë për ta përfunduar sezonin mirë.

Te Real Madridi gjithmonë do të kërkojnë më shumë, por ambicia mbetet, më pëlqen ta konstatoj përsëri. Për mua ky ishte momenti për të ndryshuar. Tani kthehem me të njëjtat ambicie. Jam i kënaqur si ditën e parë, por dua të jetoj një aventurë të re me Real Madridin".