Gonzalo Higuain ka arritur të shënojë golin e tij të parë në fanellën e Chelseat.

Ai shënoi në minutën e 16 për t’i dhënë epërsinë Chelseat në përballjen ndaj Huddersfieldit, transmeton Koha.net.

Argjentinasi shënoi pas një asistimi të bukur nga Kante.

Higuain gets his first goal for the club! #CFC #CHEHUD pic.twitter.com/ygAVswgeOT