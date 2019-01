Prishtina kërkon fitore në Hungari për të ruajtur ato pak shpresa që ka

Te Z Mobile Prishtina vazhdojnë të besojnë në ato pak mundësi që kanë për kualifikim në 1/8 e finales te FIBA Europe Cup. Dhe me këtë shpresë ekipi bardhekaltër ka marrë rrugën drejt Hungarisë të martën paradite, shkruan sot Koha Ditore.

Skuadra kosovare të mërkurën (sot, 18:00) do të përballet me Szolnoki Olajin që tashmë është eliminuar si ekipi i vetëm në Grupin I pa fitore. Prishtina duhet të fitojë dhe të shpresojë se në ndeshjen tjetër Wuerzburgu do të triumfojë në shtëpi kundër Pinar Karshiyakas. Nëse realizohet ky skenar, atëherë Prishtina në xhiron e fundit mund ta sigurojë kalimin nëse e mposht ekipin turk me më shumë se 22 pikë dallim.

Por kjo vlerësohet gjë gati e pamundur.

Pas katër xhirove të luajtura të fazës së dytë të FIBA Europe Cup, Wuerzburgu ka siguruar kalimin në 1/8 e finales nga ky grup, kurse Szolnoki është eliminuar. Luftë për vendin e dytë, që po ashtu siguron kalimin tutje, do të bëjnë Pinari dhe Prishtina.

Aktualisht Pinari është i dyti me shtatë pikë, dy më shumë se Prishtina në vend të tretë.(Më gjerësisht mund të lexoni sot në Koha Ditore).

Gazetën Koha Ditore mund ta lexoni edhe online. Këtu mund të gjeni sqarimin se si mund të abonoheni.