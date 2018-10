Ronaldo “bombardon” Empolin

Cristiano Ronaldo ka shënuar një supergol ndaj Empolit në Serie A.

Juve është duke udhëhequr 1 me 2, me të golat e Ronaldos, transmeton Koha.net.

Por, ishte goli i tij i dytë në minutën e 70 që ishte një goditje jashtëzakonisht e fuqishme jashtë zonës së rreptësisë që nuk i dha asnjë gjasë për ta pritur portierit kundërshtar.

What a goal from Ronaldo to put #juve up #EmpoliJuve pic.twitter.com/86ExGw8cgo