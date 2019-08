Tërmeti i “Spider-Man”: Ndahen Sony dhe Marvel

Në një deklaratë të dhënë për The Hollywood Reporter, një zëdhënës i Sony deklaroi: “Pjesa më e madhe e lajmeve të ditës së sotme për Spider-Man i ka keqkarakterizuar diskutimet e fundit rreth përfshirjes së Kevin Feige në franshizë. Jemi të zhgënjyer, por e respektojmë vendimin e Disneyt që ai të mos vazhdojë të jetë producent kryesor i filmit tonë të ardhshëm për Spider-Manin”.

“Shpresojmë që kjo do të ndryshojë në të ardhmen, por duhet ta kuptoni që shumë përgjegjësitë e reja që Disney ia ka dhënë atij - përfshirë të gjitha karakteristikat e tyre të reja të shtuara së fundmi në Marvel - nuk i lejojnë atij kohë që të punojë në një IP që ata nuk e zotërojnë. Kevin është i mahnitshëm dhe ne jemi mirënjohës për ndihmën dhe udhëzimin e tij dhe e vlerësojmë rrugën që ai na ka ndihmuar ta krijojmë, të cilën edhe do ta vazhdojmë”, shtoi ai.

Si duket Marvel Cinematic Universe po e humb karakterin e tyre Spider-Man. Në një lajm sizmik i cili do ta bënte krenar J. Jonah Jameson, Deadline raportoi sot se mjeshtri i Marvel Studios, Kevin Feige, nuk do të përfshihet më në filmat e Sony Pictures për këtë karakter, pas Far From Home, shkruan “Koha Ditore”.

Në vazhdën e një fitimi global të filmit prej një miliard dollarë, Marvel raportohet se i kërkoi Sony t’i ndajë kostot e financimit 50/50 për filmat e ardhshëm, por Sony nuk pranoi. Studioja i ofroi Marvelit marrëveshje të tjera, por në fund të dyja palët nuk arritën të dakordoheshin për kushte të reja financiare për karakterin që ata e kanë ndarë që nga Captain America: Civil War i vitit 2016, ku Tom Holland u prezantua si njeriu merimangë i MCU-së.

Aktori britanik vazhdoi ta reprizojë rolin në Spider-Manin e vitit 2017: Homecoming të pasuar nga projekti i dyfishtë i Avengers Infinity War dhe Endgame. Dhe Far From Home e paralajmëroi një të ardhme të madhe për Peter Parkerin e Holland në fazën e ardhshme të MCU, ku përfshihej kthimi i armikut “të dashur” të Spider-Man midis zhvillimeve të tjera.