Iggy Azalea po kthehet

Reperja ka veshur doreza të mëdha të ndërtimtarisë dhe një kapelë të fortë me një mburojë mbrojtëse plastike mbi të gjithë fytyrën, duke qëndruar brenda një hapësire që duket si një dhomë e marrjes në pyetje nga seriali Law & Order.

Përgjatë murit është një çekan, dy shkopinj bejsbolli dhe. Ajo kërkon që kënga e Outkast, Bombs over Baghdad, të lëshohet në altoparlantë - “Kjo është një këngë e mirë”.

Ajo nxehet duke i hedhur disa gota, një nga një, kundrejt një muri çeliku të praruar me diamant - derisa, siç duket mbi të, ajo thjesht e ngre një grumbull të tërë menjëherë. Ajo e sulmon një printer zyre, duke e hequr atë dhe duke u hedhur mbi dysheme. Pastaj është një TV i madh me ekran të rrafshët. Rezulton se, copëtimi i televizorit në copëza të vogla është më i vështirë se sa duket. Iggy e godet atë me një shufër disa herë para se ta kuptojë se copëtimi nuk do të ndodhë dot. Por do të ndodhë. Ajo e futë fundin me maje në një plasaritje në ekran, duke i ndarë shtresat e holla të zeza të qelqit derisa ekrani të mos shkatërrohej plotësisht dhe përfundimisht.

Nga qafa e poshtë, Iggy është e veshur me atë që ajo e quan “veshje aeroporti”: një bluzë e tejmadhe me ngjyra të larmishme të pastelave të bebeve nga brendi korean i rrobave të rrugës 99%IS mbi një bluzë të Ozzy Osbourne, xhupa të lehta gri dhe atlete të bardha të pastra, shkruan “Koha Ditore”. Në një farë mënyre, kjo kombinohet plotësisht me kokën e saj magjepsëse, në të cilën e ka një parukë të kaltër të futur brenda kapuçit të saj. Grimi i saj e ka një efekt të ëmbël-vajzëror Barbie Instagram në stilin Kardashian dhe buzë të fryra. Me fjalë të tjera, ajo nuk përshtatet shumë me rrethin tonë, në një bar të pastër pranë Penn Station të New Yorkut. Ky vend e ka një dhomë në pjesën e prapme, The Wrecking Club, ku mund t’i “zgjidhni” të gjitha problemet tuaja.

Iggy nuk është e zemëruar, meqë ra fjala. Ajo i shkatërroi tërë ato gjëra për ta dhënë një mesazh. “Do të isha shumë e shqetësuar sikur ta kishim lënë duke qëndruar atje, sepse ne jemi vajza,” thotë ajo për picat në një dhomë private që zakonisht përdoret për (për çfarë tjetër?) hedhjen e gotës tuaj në mur pasi ta keni përfunduar pijen tuaj. “Si, Më vjen keq, nuk mund ta bëjmë, është shumë e vështirë që ta thyejmë.”

Meqë po flasim për gjërat në dukje të pathyeshme, ju kujtohet kur vetë Iggy ishte e paprekshme? Pesë vjet më parë, “Fancy” ishte kënga e verës e nominuar me Grammy të cilën nuk mund ta nxjerrje nga koka. Ajo ishte në një lidhje të profilit të lartë me lojtarin e NBA Nick Young, i cili edhe vetë ishte mjaft i famshëm sa që ia dha vetes pseudonimin Swaggy P. Ajo mori pjesë në një reklamë të Super Bowl, fushatë të modës për Levi's, Forever 21, dhe Steve Madden, dhe në një nga videot më të shikuara muzikore të vitit në YouTube. Iggy po përgatitej ta drejtonte një turne të madh në Amerikën e Veriut. Ajo po përgatitej për nivelin e yllit të arritur nga biondet e tjera të muzikës pop që njihen vetëm me emrat e parë. Dhe pastaj papritmas, ajo nuk ishte më.