Demi Moore shokon fansat me librin e saj të ri

Aktorja e Hollywodit Demi Moore do të publikojë në vjeshtë memoaret "Inside Out", në të cilën përshkruan detaje nga situatat tragjike të jetës që mbijetoi në rininë e hershme.

Përveç ngjarjeve interesante gjatë karrierës së saj, Moore do të flasë për frikën që ka mbijetuar si një vajzë që jeton në pjesët e largëta të New Mexico.

Aktorja do të zbulojë në librin e saj se si në të vërtetë dukej jeta e saj me nënën dhe njerkun e saj, të cilët shpesh lëviznin për shkak të natyrës së punës me të cilën merrej.

Demi kurrë nuk e takoi babanë e saj biologjik, dhe pas shumë lëvizjeve, njerku i saj ra në një krizë të madhe dhe një ditë kreu vetëvrasje. Ajo mbeti për të jetuar me nënën e saj, e cila ishte mentalisht e paqëndrueshme dhe për shkak të problemeve të shpeshta me ligj, ajo kaloi më shumë kohë në paraburgim se sa me fëmijët e saj.

Nëna e saj ishte e varur ndaj drogës dhe alkoolit, dhe për shkak të piromanisë, ajo u arrestua disa herë.

"Pa marrë parasysh se sa suksese kam arritur, kurrë nuk jam ndjerë mirë", tha aktorja.

Pasi edhe vetë ajo kishte probleme me drogën dhe alkoolin në një kohë, Moore kaloi një periudhë të jetës në klinikat e rehabilitimit, për të cilën gjë ajo gjithashtu flet në librin e saj, transmeton KosovaPress.