Pas kualifikimit në finale, Jonida Maliqi rrëfen emocionet e para

Shqiponja prek qiellin, syte dhe kembet rikthen gjithmone ne toke!! Nuk kam heshtur asnje moment ne kete rrugetim, edhe kur degjoja ne kor fansat europiane qe kendonin shqip #Kthejutokes, edhe kur me nisnin nga Tirana lajme nga me te çuditshmet! Une bera dje ate per te cilen marre fryme, per te cilen edhe erdha ne kete skene:Kendova!! Jam emocionuar si kurre me pare me 3 minutat e mia dhe te Shqiperise, akoma me shume kur degjova: Albania!🇦🇱 Po jetoj endrren time, mbeshtetja dhe votat tuaja nuk ndalen fluturimin e shqiponjes!! Jemi ne finale, por tashme une mendoj se kemi fituar, jo vetem me kualifikimin por edhe me njeri-tjetrin! U beme bashke si kurre me pare dhe une per kete ju jam pafund mirenjohese!!! Ju dua shume, shihemi ne finale❤❤ #Kthejutokes #Albania #GrandeFinal #02 @eurovision @eriona_rushiti @enis.mullaj @martin_leka @kleartduraj @sokol_marsi @ardiasllani @emmastyling @makeupbysuela @tirigjoci @artemisa.mithi @wendimancaku @rtshtv @festivali_rtsh @andrixhahu @eurovisionalbania @besi499 @gencgjineci @andikotri

