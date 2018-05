Emisioni “Te Linda” i KTV-së ju sjell receta të reja.

Këtë javë nga Linda do të keni supë bizele me shije mente, krahë pule te karamelizuara me susam, karkaleca me perime si dhe për ëmbëlsirë do të ketë shije dredhëza me krem mascarpone.

Nga hëna deri të premten nga ora 17:40 në KTV mund të shikoni recetat më të reja nga Linda.