Komuna e Prishtinës blen dy herë më shumë drunj sesa Shkupi për të luftuar ndotjen e ajrit

Drejtoresha e Drejtorisë së Parqeve, Fatime Hajdari, në emisionin 038 të KTV-së, ka thënë se Komuna e Prishtinës do ta luftojë ndotjen e ajrit përmes gjelbërimit të qytetit.

Ajo ka thënë se Komuna ka blerë dy fish më shumë drunj sesa qyteti i Shkupit, pikërisht për shkak të ajrit të ndotur, sidomos gjatë stinës së dimrit.

“Kemi blerë dy fish drunj më shumë sesa Shkupi duke e pasur parasysh ndotjen e ajrit në qytetin tonë. Do ta luftojmë këtë ndotje me gjelbërim. Nuk është e vetmja blerje që ka ndodhë. Drejtoria e Parqeve është kujdesur që të fillojë një fushatë që kërkon donacione nga të gjithë aktorët institucionalë, zyrat diplomatike, bizneset, qytetarët e të tjerë. Ne do të jemi bashkë me Hortikulturën që të mbjellim drunj”, ka theksuar Hajdari.