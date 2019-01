Prishtina pritet të bëhet edhe me një qendër sociale për të moshuarit

Kryetari i Komunës së Prishtinës, Shpend Ahmeti përmes një postimi në Facebook ka bërë të ditur se sot ka filluar puna për krijimin e qendrës së dytë sociale për të moshuarit në këtë qytet.

Ai ka bërë të ditur gjithashtu se kjo qendër do të shërbejë edhe si kuzhinë, e para statike, për qytetarët në nevojë, transmeton Koha.net.

“Kjo hapësirë në Aktash do të kthehet në qendrën e dytë sociale për të moshuarit. Puna ka filluar sot. Risi do të jetë që në mbrëmje kjo qendër do të jetë edhe kuzhina e parë statike për qytetarët në nevojë, ku secili mundet me ngrënë një shujtë të ngrohtë”, është shprehur ai.