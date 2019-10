“Programi fluturues i fëmijëve” për më të vegjlit

Emisioni i cili u dedikohet më të vegjëlve në episodin e 8-të do të sjellë materiale të veçanta. Fëmijët do të kenë mundësinë të mësojnë shkronja të reja dhe numra të rinj.

Në rubrikën “Rrëfenja” do të njiheni me një histori tejet interesante derisa nuk do të mungojë as rrugëtimi nëpër botën e fantazisë me personazhet e animuara të emisionit.

PFF transmetohet çdo të shtunë nga ora 16:25 dhe ritransmetohet të dielën në 11:15.