Pjesa e trupit që lani të parën në dush zbulon shumë për personalitetin tuaj

Me sa duket gjithçka që bëjmë ka lidhje me personalitetin tonë. Dhe tashmë do të mësoni se çfarë tregon mënyra së si ju laheni për personalitetin tuaj. Me siguri asnjëri prej nesh nuk lahet njësoj dhe ndoshta nuk ju kishte shkuar në mendje se ky është një tregues për atë që ju jeni në fakt.

Lani fytyrën tuaj të parën

Kjo do të thotë që jeni shumë të shqetësuar rreth asaj se si njerëzit ju perceptojnë juve, kështu që ju doni të kujdeseni maksimalisht për atë që të tjerët vërejnë së pari kur ju shohin: fytyrën tuaj. Ju jeni gjithmonë të shqetësuar për atë që të tjerët mendojnë për ju dhe ndonjëherë është frustruese për ju, sepse keni turp. Është e vështirë për këtë lloj personi të dëgjojë mendimet negative rreth vetes.

Nëse lani krahët ose këmbët

Nëse jeni një nga ata që i kushtoni vëmendje këmbëve së pari është e mundur që ju jeni një person i përulur dhe këmbët tuaja janë të forta në tokë. Megjithatë, ekziston një mënyrë tjetër për ta parë këtë. Krahët ose këmbët janë gjithashtu simbole të forcës dhe vetëkontrollit. Prandaj, larja e kësaj pjese të trupit së pari tregon se nuk keni frikë të shprehni zgjedhjet dhe preferencat tuaja. Nëse tentoni të lani sqetullat tuaja të parat ka të ngjarë që të jeni të njohur në qarqet tuaja shoqërore dhe të konsideroheni një person i besueshëm dhe i ndershëm.

Nëse lani pjesët tuaja intime të parat

Nëse lani më parë pjesët intime, ndoshta jeni një person shumë i turpshëm. Ju mund të konsideroni veten si një introvert ose me vetëbesim të ulët. Mos i kushtoni shumë vëmendje grupeve sociale, megjithatë, ata që ju njohin mirë do të thonë se ju jeni personi më i sinqertë në Tokë.

Nëse lani gjoksin tuaj të parin

Nëse e lani gjoksin tuaj gjatë dushit, ka shumë të ngjarë që të ndiheni të sigurt dhe të lumtur me situatën tuaj aktuale. Ju jeni praktik, shumë i thjeshtë dhe i vendosur në mënyrë të drejtë në atë që punoni. Ju pëlqeni të jeni të pavarur dhe njerëzit t'ju admirojnë për këtë.

Nëse lani flokët

Nëse koka ose flokët tuaj janë ato që lani në dush së pari, ju jeni një person që pëlqen disiplinën dhe rendin. Pjesa e sipërme e trupit tuaj zakonisht nënkupton forcën dhe larja e flokëve tuaj së pari tregon se ju keni një mendim të fortë për çdo gjë dhe mendoni se jeni praktik. Ju gjithashtu e menaxhoni shumë mirë motin dhe jeni të njohur për përpikërinë tuaj. Shpesh e vendosni inteligjencën mbi pasurinë kur bëhet fjalë për zgjedhjen e miqve tuaj.

Nëse lani shpatullat dhe qafën tuaj së pari

Njerëzit që punojnë me vështirësi shpesh lajnë qafën dhe supet si fillim. Kjo zonë tregon ngarkesën dhe gjithmonë doni të hiqni atë peshë për të marrë gjithçka në mënyrë perfekte. Ju jeni një person pozitiv dhe ambicioz dhe pritni nga të tjerët. Ju jeni shumë konkurrues, doni të jeni një hap përpara të gjithëve.

Nëse ju lani supet tuaja së pari

Shpina juaj reflekton ndërgjegjen tuaj. Larja e kësaj zone së pari, thotë shumë për natyrën tuaj të rezervuar. Ju jeni gjithmonë shumë të kujdesshëm dhe mos u besoni njerëzve lehtësisht. Ju keni zakon të gërmoni në gjëra të thella dhe të merrni vendime me kujdes. Të qenit i vetëm nuk ju ndihmon të shkëputeni nga gjithçka, por të gëzoni si moment/Shqiptarja.