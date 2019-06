Mbipesha, shkaktar kryesor i kancerit

Ndikimi i mbipeshës tek zhvillimi i kancerit nuk është më një teori.

Disa studiues kanë bërë një studim dhe rezultatet e studimit tregojnë që mbishesha dhe mos aktivizimi me pune ndikon negativisht në zhvillim e kancerit.

Hulumtimi i kancerit në Britani zbuloi se më shumë se një e treta e të gjitha rasteve të kancerit ishin të shmangshëm – rreth 135,000.

Shoqatat e bamirësisë zbuloi gjithashtu se pesha e tepërt shkaktoi 6.3% të të gjitha rasteve të kancerit , nga 5.5% në 2011, ndërkohë që rastet nga pirja e duhanit kishin pësuar rënie, transmeton Top Channel.

Ajo tha se duhej më shumë veprim për të trajtuar “kërcënimin shëndetësor” të obezitetit.

Në Mbretërinë e Bashkuar zbuluan se vendi me përqindjen më të madhe të kancereve të parandalueshme ishte Skocia me 41.5%, ndjekur nga Irlanda e Veriut në 38%, Uells me 37.8% dhe Anglia me 37.3%.

Në të gjithë Mbretërinë e Bashkuar, pirja e duhanit mbetet shkaku kryesor i kancerit të parandalueshëm, megjithëse ai ra nga 19.4% në 2011, në 15.1%.

E dyta ishte mbipeshë ose obeziteti, dhe e treta ishte ekspozimi ndaj rrezatimit ultra-violetë nga dielli.