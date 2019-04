Ushqimet që ju heqin kilogramët e tepërt

Ndoshta dieta më e mirë që do t'ju lejojë të humbni peshë në një mënyrë të shëndetshme është më e vjetra në botë.

Në librin e tij të ri "Dieta greke" Maria Loi dhe Sarah Toland zbulojnë fakte për dietën e miratuar nga shkenca moderne, transmeton kosovapress.

-Vaj ulliri

Vaji i ullirit përmban më shumë fibra të shëndetshme se çdo lloj tjetër vaji. Studimet kanë treguar se konsumimi i vajit të ullirit në vend të yndyrës së ngopur rrit energjinë në trup, kështu që ju do të digjni më shumë kalori edhe kur qëndroni ulur pse jeni duke fjetur.

-Jogurti grek

Kosi grek mund të zbusë urinë, rrit ndjenjën e ngopjes, stabilizon sheqerin në gjak dhe parandalon ngrënien e tepërt pasi ai përmban shumë më shumë proteina se çdo ushqim tjetër.

Është e rëndësishme të theksohet se trupi konsumon më shumë kalori kur digjen proteinat. Kosi është mënyra më e mirë për të përmbushur dozën ditore të probiotikëve. Studimet kanë treguar se nëse nuk keni sasinë dhe llojin e duhur të baktereve në stomak, pavarësisht se sa hani, ju nuk do të humbni peshë.

- Perime në vend të ushqimeve të shpejta

Nëse organizmi juaj nuk ka vitamina, minerale dhe antioksidues, ju nuk do të humbni peshë. Hulumtimet tregojnë se nitratet nga perimet rritin energjinë e trupit dhe absorbojnë metabolizmin. Rreth 90 për qind e perimeve janë me përbërje uji, gjë që do të parandalojë dehidratimin e trupit tuaj. Uji gjithashtu rrit shijen e ushqimit dhe perimet do t'ju lejojnë të mbani ndjenjën më të gjatë të ngopjes.

-Fasulja

Trupi ka nevojë për të dy llojet e fibrave, të tretshëm dhe të pazgjidhshme. Asnjë lloj tjetër i ushqimit nuk posedon dy lloje të fijeve përveç fasules. Fibrat e tretshme krijojnë ndjenjën e ngopjes, ndërsa fibrat e pazgjidhshme thithin ujin. Së bashku ato krijojnë ndjenjën që ju keni stomakun mbushur për një kohë më të gjatë.

-Ushqime deti

Pothuajse 99 për qind e amerikanëve nuk marrin mjaftueshëm omega-3, të cilat janë esenciale për metabolizmin, rregullimin e sheqerit në gjak dhe të gjithë faktorët e tjerë që janë të rëndësishme për trupin paaftë për të djegur yndyrën e panevojshme.

Peshku yndyror kanë më shumë acide omega-3 sikurse është tuna, por frutat detare përmbajnë më shumë acid omega-3 EPA/DHA, lloj i yndyrës që është më i shëndetshëm.

Sipas hulumtimeve nga Universiteti i Ontarios, konsumimi dy herë në javë i peshkut përshpejton punën e metabolizmit dhe akumulimin e yndyrës në stomak.