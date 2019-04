Çfarë ndodh në trupin tonë kur flemë të uritur?

Shumë bien në shtratin me një stomak bosh, duke mos ngrënë për orë të tëra para gjumit.

Cilado qoftë arsyeja, ky nuk është një vendim kaq i mirë sa mendoni. Herë pas here nuk do të ketë asgjë të veçantë, por nëse mësoheni me këtë...

Në këtë rast, niveli i insulinës, kolesterolit dhe puna e gjëndrës tiroide mund të ndikohet, dhe kjo mund të çojë në mosbalancim të hormoneve që mund të shkaktojnë shumë probleme të tjera, transmeton KosovaPress.

Një ndjenjë e urisë para gjumit do të shkaktojë pagjumësi. Truri do të marrë informacion se ju jeni të uritur dhe nuk do t'ju lejojë të bini në gjumë. Uria në mbrëmje nuk do t’ju ndihmojë të humbni në peshë. Trupi do të grumbullojë yndyrë për të "ruajtur" energjinë.

Shpesh njerëzit që nuk hanë darkë kërcejnë edhe vaktin e mëngjesit. Personat e tillë shpesh do të jenë në disponim të keq.