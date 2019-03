Ushqimet që pastrojnë trupin nga nikotina

Një mënyrë e shpejtë dhe e shëndetshme për duhanpirësit për të pastruar trupin nga nikotina është të hani sa më shumë ushqim të shëndetshëm të jetë e mundur.

Nëse konsumoni rregullisht karota, çaj jeshil, spinaqi, kivi, limon dhe portokall, brokoli, piper dhe lakra, ato mund të ndihmojnë për të hequr produktet e dëmshme të cigareve nga trupi.

Çaji i gjelbër

Nga pirja e duhanit trupi humbet lëngun e nevojshëm dhe dehidrohet shumë më shpejt. Pirja e një sasie të madhe uji me vitamina: dy litra ujë me kek me xhenxhefil, një trangull, limon, 12 gjethe nana, dhe çaji jeshil i pasur me antioksidues nxjerrin nikotinën nga trupi. Spinaqi

Acidi folik është shumë i rëndësishëm për punën dhe zhvillimin e trupit, por njëkohësish kjo i ndihmon organizmit të zgjidhë problemin e nikotinës. Sasi të mëdha të acidit folik ndodhen në spinaq.

Karota

Nikotina shkatërron lëkurën dhe e bën të pajetë dhe të thatë. Nëse dëshironi të zgjidhni këto efekte anësore të shëmtuara të pirjes së duhanit, hani sa më shumë karota që të jetë e mundur. Ajo përmban sasi të mëdha të vitaminave A, K, C dhe B, të cilat janë pastruesit kryesorë të trupit.

Brokoli dhe lakra

Përveç faktit se përmbajnë polifenole, të cilat kanë provuar të jenë të dobishme në reduktimin e inflamacionit në sistemin e tretjes, gjithashtu përmbajnë antioksidues që pastrojnë trupin nga toksina të shumta. Gatuani brokolin dhe lakrën sa më të shkurt të jetë e mundur për të ruajtur të gjitha cilësitë e tyre.

Kivi, limoni dhe portokalli

Përveç ujit, nikotina nga trupi gjithashtu liron vitaminat A, C dhe E, të cilat forcojnë imunitetin dhe ndihmojnë trupin të luftojë kundër infeksioneve dhe baktereve të ndryshme.

Për të kompensuar vitaminat e humbura, konsumoni kivi ose limonadë. Lëngu i portokallit hidraton trupin dhe e furnizon me vitaminat e nevojshme, dhe gjithashtu pastron trupin nga nikotina./KosovaPress