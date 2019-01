Çfarë i ndodh trupit tuaj kur ndaloni së konsumuari alkool

Alkooli përbën një nga shkaktarët kryesorë të sëmundjeve që prekin mëlçinë, zemrën, enët e gjakut, sistemin nervor dhe shfaqjen e kancerit.

Konsumi i alkoolit është identifikuar si një faktor rreziku për sëmundje kronike të rëndësishme dhe të pasojave për shëndetin.

Nëse vendosni të lini alkoolin, atëherë lexoni këtu se cilat do të jenë ndryshimet pozitive që do t’i ndodhin organizmit tuaj, transmeton KosovaPress.

Një orë nga pija e fundit e alkoolit fillon faza më e fortë e detoksifikimit nga gjaku. Mëlçia punon me fuqi të plotë dhe pankreasi prodhon më shumë insulinë. 12-24 orët e para

Gjatë kësaj periudhe, nivelet e sheqerit në gjak normalizohen. Por nëse në orën dy të mëngjesit pas dehjes keni shkuar në dyqan dhe keni blerë ëmbëlsira, përgatituni për disa ditë që niveli i sheqerit në gjak do të arrijë në nivel të lartë. Në 12 orët e para, mos harroni të pini ujë, pasi do të pësoni dehidrim.

48 orë nga pija e fundit e alkoolit

Deri më tani, trupi ka përfunduar ndoshta me detoksifikim. Varësisht se sa keni pirë, dhimbjet e kokës dhe lodhja mund të jenë ende të pranishme. Në mënyrë të natyrshme ju mund të zgjidhni dhimbjen e kokës me vaj livando, të cilën butësisht shtrydheni në ballin tuaj.

Pas 72 orësh

Të gjitha shenjat e kapsllëkut duhet të ndalen tani dhe më në fund do të ndjeheni mirë fizikisht dhe fizikisht.

Një javë nga ndërprerja

Do të keni gjumë të mirë, dhe energjia juaj mendore dhe fizike do të rritet. Lëkura do të duket më e mirë dhe më e re, pasi trupi do të hidratohet natyrshëm përsëri. Nëse keni probleme me ekzemë ose zbokth, në këtë periudhë gjithçka mund të jetë më mirë.

Një muaj pa alkool

Yndyra në mëlçi do të ulet me 15 për qind, kështu që do të filtrojë më mirë toksina nga trupi. Do të vëreni gjithashtu se depozitat e yndyrës janë zvogëluar. Sipas hulumtimit të botuar në International Journal of Cosmetic Science, pas katër javësh, ka ndryshime të mëdha në lëkurë.

Nj vit pa alkool

Nëse vendosni të ndërmerrni këtë hap, mund të humbni shtatë deri në dhjetë kilogramë. Rreziku i kancerit në gojë, mëlçi dhe i gjirit është zvogëluar.