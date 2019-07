Europarlamentarit të zi i thuhet të largohet nga Parlamenti Evropian në ditën e tij të parë të punës

Një europarlamentar i zi pretendon t’i jetë thënë të largohet nga Parlamenti Evropian në ditën e tij të parë të punës.

Magid Magid, që përfaqëson Yorkshirein dhe Humberin për Partinë e Gjelbër, tha se ishte “dukshëm ndryshe” por se nuk do të “provoj të përshtatem”, raporton “SkyNews”.

Ai ishte në mesin e 73 europarlamentarëve që u nisën për në Strasburg për të nisur mandatin e tyre pesë-vjeçar.

Magid ishte në ndërtesën e Parlamentit Evropian kur dikush e pyeti atë nëse e kishte humbur rrugën, dhe më pas i ishte thënë të largohej nga ndërtesa, transmeton Koha.net.

Ai shkroi në Twitter: “E di se jam dukshëm ndryshe”.

“Nuk e kam privilegjin për të fshehur identitetin tim. Jam i zi dhe quhem Magid. Nuk kam për qëllim të përshtatem. Jam mësuar”.

Your face when you've just had someone ask if you're lost & then you're told to leave, on your first day at work. 🤦🏾‍♂️



I know I'm visibily different. I don't have the privilege to hide my identity. I'm BLACK & my name is Magid. I don't intend to try fit in. Get used to it!

👊🏾💚 pic.twitter.com/HhWG63kE9U