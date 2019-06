Trumpi e quan Princin Charles “Princ të Balenave”

Princi Charles, emri i plotë i të cilit është Charles Philip Arthur George, është Princi i Uellsit, apo siç shkruhet në gjuhën angleze “Prince of Wales”.

Por presidenti amerikan Donald Trump, pas një takimi me të i është referuar trashëgimtarit britanik si “Princi i balenave”.

Në një postim në Twitter, Trumpi shkruan; “Takoj e flas çdo ditë me “qeveritë e huaja”. Sapo takova mbretëreshën e Anglisë dhe Princin e “Balenave” (Në vend të Wales, Trumpi shkruan Whales, sqarim yni), kryeministrin e Britanisë, kryeministrin e Irlandës, presidentin e Francës e atë të Polonisë. Biseduam për “gjithçka”’, ka shkruar ai, transmeton Koha.net.

Kjo nxiti menjëherë reagime në Twitter. Një person, ndau një fotografi të flamurit të Uellsit të modifikuar me një balenë.

Por, pak më vonë, Trumpi e ka përmirësuar gabimin.

I meet and talk to “foreign governments” every day. I just met with the Queen of England (U.K.), the Prince of Wales, the P.M. of the United Kingdom, the P.M. of Ireland, the President of France and the President of Poland. We talked about “Everything!” Should I immediately....