Për të kursyer para, bashkoi funeralin e tezes dhe dasmën e vet

Një nuse e ardhshme ka shkaktuar zemërim tek miqtë e saj pasi kërkoi që të bënte bashkë ceremoninë mortore të tezes me dasmën e saj.

Gruaja nga Santa Maria, Kaliforni, u bëri thirrje në Facebook të ftuarve të shkojnë në funeralin e tezes dhe në dasmën e saj, që do të organizohej në një ambient të hapur dhe të përbashkët.

E gjithë kjo do të bëhej për të kursyer para.

Një mik e pyeti në Facebook: “Kjo është një martesë dhe funeral i përbashkët për të kursyer kostot e kishës? Shumë e çuditshme!”.

Postimi i saj:

“Të dashur miq dhe familjarë! Disa prej jush mund të kenë marrë lajmin që tezja Karen ka vdekur nga shkaqe natyrore. Jemi të pikëlluar thellë për humbjen e saj, por premtojmë se nuk do ta anulojmë martesën javën e ardhshme.

Ne e dimë se ajo do të donte që të festonim dhe të kishim një ditë plot me dashuri dhe gëzim. Do të doja gjithashtu të shtoja se shpenzimet e varrimit janë shumë të shtrenjta dhe ne do të kemi një seancë të hapur mortore në dasmën tonë.

Janë të lirë që të vijnë ata që janë të ftuar në dasmë, që t’i japin edhe lamtumirën e fundit tezes. Mos harroni, edhe pse humbja e atyre që duam mund të na thyejë zemrën, gjithashtu ka gëzim në festimin e dashurisë. Jemi të ngazëllyer që t’ju shohim të gjithëve atje të shtunën!”./dita