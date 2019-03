Sipas NASA-s, asteroidi Bennu ka përbërësit e nevojshëm për jetën

Materialet e pasura me karbon, të domosdoshme për ndërtimin e tullave të jetës, mund të kishin mbërritur në Tokë me ndikimin e asteroideve me një përbërje të ngjashme me atë të Bennu, fosili i Sistemit Diellor të studiuar nga misioni Osiris Rex i NASA-s dhe i përshkruar në shtatë artikuj revistash të grupit “Nature”, – tha NASA.

Më 31 janar, sonda Osiris-Rex mbërriti asteroidin Bennu dhe pas zbulimit paraprak në distancë deri në 7 kilometra nga sipërfaqja, për të përcaktuar masën e saj dhe për të hartuar orbitën e saj, ajo bëri futjen e saj të parë orbitale. Mbeti në orbitë rreth Bennu, rreth 500 metra i madh, deri në mes të shkurtit, kur u nis për serinë e fluturimeve të tjera në funksion të fazës së fundit të studimit. Në korrik të vitit 2020, sonda e NASA-s do të zhytet në sipërfaqen e asteroidit, do të tërheqë krahun e tij robotik për të aspiruar së paku 60 gramë të “fëlliqur” të saj për ta marrë në shtëpi dhe pastaj të kthehet në Tokë në vitin 2023.

Bennu, emri i të cilit rrjedh nga një hyjni e Egjiptit të lashtë që lidhet me rilindjen, është 500 metra e gjerë dhe konsiderohet si një asteroid potencialisht i rrezikshëm pasi, sipas vlerësimeve të përgatitura nga Andrea Milani, të Universitetit të Pizës, ka një shans në 2700 për të goditur Tokën në 200 vitet e ardhshme. Pikërisht për këtë arsye misioni u quajt “Osiris”, pasi zoti egjiptian i vdekjes dhe varri i lidhur ende shpesh i përket konceptit të rilindjes.

Të dhënat e publikuara sigurojnë konfirmimin përfundimtar se një asteroid i ngjashëm me këtë në të kaluarën ka qenë në gjendje të sjellë në materialet e tokës të pasura me ujë dhe karbon. “Kjo konfirmon se sa e rëndësishme është uji tek asteroidët, që konsiderohet përgjegjës për sjelljen e ujit në tokë”, tha John Brucato, i Observatorit Arcetri të INNAF dhe një nga autorët e një prej hulumtimeve botuar sot.

Studiuesi konfirmon gjithashtu se “Toka u formua në një zonë të thatë dhe vetëm pas ndikimeve me asteroidë të ngjashëm me Bennun, ai kishte një kontribut të lëndës organike dhe ujit me origjinë jashtëtokësore”. Hulumtimet e mëparshme treguan se uji i oqeaneve ka një nënshkrim kimik që korrespondon me atë të ujit të pranishëm në asteroid dhe jo në atë të kometave.

Vëzhgimet e kryera nga sonda Osiris Rex treguan gjithashtu se Bennu ka një përbërje të papritur dhe, mbi të gjitha, se mund të jetë shumë më e vjetër sesa besohet. Sipas grupeve të shumta hulumtuese nga shtatë vende që analizuan të dhënat, Bennu mund të ketë midis 100 milionë e një miliardë vjet dhe mund të ketë formuar ndoshta në rripin e asteroideve ndërmjet Marsit dhe Jupiterit. Karakteristikat gjeologjike të asteroidit janë gjithashtu unike, me sipërfaqen e saj të mbuluar me gurë të mëdhenj.

Kjo që sugjeron se gjatë historisë së tij, asteroidi ka përfshirë fragmente të asteroideve të tjerë nga epoka të tjera, duke u bërë kështu një lloj dëshmie unike për historinë e Sistemit Diellor/Shqip.