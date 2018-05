“Cities of Peace” thur në filigran rrëfimin për Prishtinën

Takimi me një klerik hebre e ka bindur dr. Ellen Frankun që Prishtinën ta zgjedhë qytetin për projektin e saj të 11-të të “Cities of Peace”, shkruan sot “Koha Ditore”.

Me familjen e tij të vrarë – në atë që bota e njeh si gjenocidin më të madh kundër njerëzimit – në kampin famëkeq nazist Auschwitz, rabini Jack Bemporad nga Italia ishte mahnitur me idenë dhe synimin e “Cities of Peace”, e njohja e tij me këtë projekt ishte pikërisht në kohën kur ai kishte vizituar Kosovën, historia e së cilës kishte ndikuar që artistes amerikane t’ia sugjerojë pikërisht kryeqytetin e Kosovës për shtrirjen e radhës të “Cities of Peace”.

Drejtoresha artistike e “Cities of Peace” thekson se ky projekt sjell në jetë historinë dhe kulturën e qyteteve botërore që kanë vuajtur nga konfliktet dhe traumat, dhe po ashtu lartëson rëndësinë e qyteteve dhe synon të parandalojë shkatërrimin e arritjeve kulturore të njerëzimit.

E për të realizuar këtë projekt përgjatë dhjetë edicioneve të deritanishme ajo ka bashkëpunuar me të rinj nga më shumë se 25 vende të botës. Projekti nisi në Jerusalem e një vit më vonë ishte Sarajeva, qyteti i “Cities…”. Hiroshima, Bagdadi, New Yorku, Kabuli ishin disa prej qyteteve të tjera të përzgjedhura... (më gjerësisht lexoni sot në “Koha Ditore”)

