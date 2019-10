AJO me koncertin e lansimit të albumit

Vjollca Robelli, këngëtarja e cila njihet me emrin skenik AJO do vijë në ekranin e Kohavisionit me koncertin i cili promovoi EP albumin që e riktheu në skenën muzikore. Koncerti i cili zuri vend shtatorin që lamë pas në “Kino Armata” do vijë në versionin televiziv ekskluzivisht për shikuesit e KTV-së të hënën nga ora 20:00.

Ky album vjen për dëgjuesin e muzikës shqiptare pas një pune dyvjeçare që AJO ka bërë me muzikantë të ndryshëm nga vende të ndryshme të Evropës. Një pjesë e muzikantëve me të cilët ka punuar këngëtarja për realizimin e albumit edhe e kanë shoqëruar në skenë, përfshirë Aram Zarikian, Danny Rico, William Collier, Alessio Marsio dhe Xhemil Gjini.

Ndryshe AJO është kantautore me bazë në Londër. Si shqiptare nga Kosova, rrënjët e saj janë ngulitur thellë në muzikën dhe performancat e saj. Ajo merr frymëzim nga trashëgimia e saj shqiptare, duke e ngritur zanatin dhe emocionin e muzikës tradicionale popullore në një territor inovativ, të futur në xhaz.

Në vitin 2002, AJO për herë të parë u paraqit në Kosovë dhe Shqipëri me lansimin e këngës “Ajo” nën emrin e saj të vërtetë Vjollca Robelli. Kënga i ishte dedikuar ndërgjegjësimit ndaj pandemisë së AIDS, e cila kryesoi toplistat në shumë TV dhe radiostacione, u rendit e dyta në rajonalen “BBC Top of the Pops”, fitoi “Video Best Rock” në “VideoFest” dhe Vjollca u emërua si ambasadore e muzikës rinore po atë vit.

Shtatëmbëdhjetë vjet më vonë, kënga ruan popullaritetin e saj, gjë që bëri që Vjollca të adoptojë emrin skenik AJO.

Vjollca u transferua në Londër në 2004 për të studiuar vokalin, muzikën dhe menaxhimin e mediave.