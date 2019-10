Handke në Rahovec më 2009: “Kosova është ideja e shpirtit”

Retro - 9 prill 2009: Shkrimtari kontrovers, Peter Handke, vizitoi Hoçën e Madhe

Rahovec, 8 prill 2009 – “Ideja e Kosovës për mua nuk është ide politike, ajo është ideja e shpirtit. U jam mirënjohës për mikpritjen banorëve të Hoçës, të cilët kanë vendosur të jetojnë këtu”, me këto fjalë dhe me një serbishte të çalë, u është drejtuar shkrimtari kontrovers austriak, Peter Handke, banorëve të Hoçës së Madhe gjatë vizitës së tij me rastin e Festës së Pashkëve.

I shoqëruar nga e bija e tij, regjisori gjerman Claus Peymann, krijues dhe letrarë serbë nga Kosova dhe Beogradi, shkrimtari kontrovers austriak, Peter Handke, i ka dorëzuar një donacion prej 50 mijë eurosh koordinatorit për Komunën e Rahovecit të Qendrës Koordinuese Serbe, Dejan Balosheviq.

Për shkrimtarin austriak të njohur për orientimin e tij proserb, Hoça e Madhe në gjuhën e vjetër ka kuptimin “shumë njerëz”, por ka shprehur dëshirë para të pranishmëve që ky fshat të quhet “Fëmijët e mëdhenj”, kurse një emër i tretë që i përshtatet këtij fshati, sipas tij, do të ishte “Fshati nën qiell”. Poeti nga Shtërpca, Petar Sariq, gjatë ceremonisë së mbajtur në kishën e fshatit, duke e lavdëruar punën dhe veprën e austriakut Handke, ka thënë se njëra ndër rrugët e Beogradit do të duhej të mbanin emrin e Peter Handkes.

Koordinatori për Komunën e Rahovecit nga Qendra Koordinuese Serbe, Balosheviq, e ka krahasuar Handken me shkrimtarin e madh gjerman, Goethe. Sipas tij, ky është donacioni më i madh që kanë pranuar banorët e Hoçës së Madhe.

“Shumë vende evropiane, qeveritë dhe organizatat qeveritare me rezoluta kanë marrë për obligim që t’i mbrojnë banorët serbë të rrezikuar në Kosovë e Metohi. E këtë realitet e ka pranuar vetë Handke, nuk e ka detyruar asnjë rezolutë, por dëshira njerëzore”, ka thënë Balosheviqi. Ai ka thënë se me këtë donacion do të formohet fondi, i cili do të mbajë emrin e Handkes dhe do t’u shërbejë artistëve të rinj që do ta vizitojnë Hoçën e Madhe, ndërsa pjesa tjetër, sipas tij, do të investohet për përmirësimin e kushteve në fshat, në shkollë, një pjesë e donacionit do t’i ndahet kishës në Hoçë të Madhe dhe atyre në fshatrat Zoçisht dhe Rahovec. Gjatë ditës, Handke i shoqëruar nga miqtë e tij ka vizituar manastirin në fshatin Zoçisht dhe banorët serbë të Rahovecit. Handke është i njohur si shkrimtar kontrovers, i cili ka përkrahur ish-kryetarin serb, Slobodan Milosheviq, dhe krimet e tij ndaj shqiptarëve në Kosovë, e ka vizituar atë në burgun e Tribunalit të Hagës, si dhe ka mbajtur një fjalim me rastin e varrimit të tij në Serbi.

Faksimile e faqes 4 të gazetës “Koha Ditore” të 9 prillit të vitit 2009