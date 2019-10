Mësohen fituesit e Nobelit për Letërsi për 2018 e 2019

Ismail Kadare nuk ka arritur të fitojë çmimin Nobel për Letërsi, edhe pse ishte në mesin e favoritëve.

Akademia suedeze çmimin Nobel për vitin 2018 i dhuroi autores polake Olga Tokarczuk, transmeton Koha.net.

Derisa çmimi Nobel për Letërsi 2019 i takoi shkrimtarit austriak Peter Handke.

Kujtojmë se vitin e kaluar kjo ceremoni është anuluar për shkak të një skandali seksual.

Këto çmime, secili në vlerë të 908,000 dollarësh, do të prezantohen më 10 dhjetor.

The Nobel Prize in Literature for 2018 is awarded to the Polish author Olga Tokarczuk. The Nobel Prize in Literature for 2019 is awarded to the Austrian author Peter Handke.#NobelPrize pic.twitter.com/CeKNz1oTSB