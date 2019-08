Përurohet shtatorja e Dedë Gjon Lulit në Muzeun e rinovuar në Bardhaj të Malësisë së Madhe

Tuz, 26 gusht - Në Bardhaj të Malësisë së Madhe në Mal të Zi, të dielën është bërë përurimi i shtatores së Dedë Gjon Lulit, në shtëpinë-muze të heroit kombëtar. Shtëpia e tij disa herë ishte djegur dhe nga gërmadhat e saj ishte krijuar ajo që mund të shihet sot, e që brenda shpalos historinë e familjes së Dedë Gjon Lulit.

Veprimtari Gjokë Gojçaj ka thënë se nuk ka qenë e lehtë të kompletohej një objekt i tillë, në pajtim me kërkesat muzeologjike, për faktin se shtëpia origjinale kishte qenë e përmbysur dhe shkatërruar sa e sa herë nga armiqtë e shumtë, dhe nuk kishte mbetur asgjë prej saj, përveç një rrënoje totale, e mbuluar me ferra e shkurre. Ai së bashku me shumë mërgimtarë të tjerë kryesisht nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë ndihmuar që të kompletohet shtëpia-muze, por edhe që të ndërtohet shtatorja.

“Një shtëpi e sotme, e braktisur, me mure të thata dhe me do sende të ekspozuara pa kurrfarë kriteresh muzeologjike, me një flamur si te harruar maje një shkopi, nuk mundej të ishte zgjidhje dinjitoze dhe as temë e mbyllur për një krahinë të tërë, e cila mban aq lart krenarinë që ka për birin e vet Dedë Gjon Luli, simbolin e preludit të themelimit të shtetit shqiptar”, ka thënë Gojçaj. Sipas tij, kjo ka qenë nxitje e mjaftuar, që një grup bashkëmendimtarësh t'i përvishemi punës vullnetare për të kërkuar mundësi të reja, për pasurimin e këtij objekti.

“Të prirë nga kjo filozofi, sot, pas më shumë se një shekulli, kësaj shtëpie po i kthehet i zoti i saj, Dedë Gjon Luli, më i pavdekshëm se asnjëherë më parë. Ne ishim të bindur se, birit tonë më të madh të Malësisë së Madhe, kjo gjeneratë ia kishte borxh një vepër të pavdekshme arti, tek shtëpia e tij e lindjes...”, ka thënë ai.

Akademiku Anton Berisha ka thënë se me veprimtarinë e Dedë Gjon Lulit duhet të krenohen të gjithë shqiptarë.

(Gjerësisht, sot në "Kohën Ditore")

