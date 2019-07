Pre Hardh Fest me poezi nga Xhevdet Bajraj e muzikë “live”

Këtë të diel, më 14 korrik, duke filluar nga ora 18:00, në Shtëpinë e Verës, do të mbahet PRE Hardh Fest Party.

Siç bëhet me dije në një komunikatë për media, aty do të zbulohet slogani dhe programi i Hardh Fest 2019, e më pas do të mbahet Ora Poetike dhe muzikë “live”.

Në Orën Poetike do të interpretohen poezitë e autorit Xhevdet Bajraj nga librat “Kur qajnë hardhitë” dhe “Vitet që nuk e sollën pranverën”, ndërsa Florent Abrashi & Funky Guru, do të përkujdeset për atmosferën me muzikë LIVE. Warm up, DJ Fisnik Kuqi.

Ndryshe, Xhevdet Bajraj është poet i njohur ndërkombëtar i lindur në Kosovë, që jeton dhe vepron në Meksikë. Hardh Fest sivjet mbahet më 16, 17 dhe 18 gusht.