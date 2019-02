Kosnetti shpreson që filmbërësit kosovarë të arrijnë në Hollywood

Ambasadori amerikan në Kosovë, Philip Kosnett, tha në prag të ndarjes së çmimeve prestigjioze të kinematografisë, Oscars, që do të mbahet sot, se filmat dhe aktorët e regjisorët ndërkombëtarë ndër vite kanë arritur të futen në Hollywood.

Në rrjetin social Twitter, ambasadori Kosnett shtroi pyetjen se kush nga filmbërësit dhe aktorët kosovarë do t’i afrohet së shpejti Hollywood-it?

Looking forward to #Oscars2019. International filmmakers and actors have found success in Hollywood for generations. Who will be the next #Kosovo director or actor to make it big in the United States? https://t.co/kosGM2wJpk