Vdes në moshën 86 vjeçare kompozitori i famshëm Michel Legrand

Kompozitori i njohur francez, Michel Legrand, fitues i tri çmimeve Oscar gjatë karrierës së tij, ka ndërruar jetë sot në moshën 86 vjeçare.

Çmimin e parë Oscar, Legrand e kishte fituar në vitin 1969 për këngën "The Windmills of Your Mind" nga filmi "The Thomas Crown Affair".

Ai po ashtu gjatë karrierës kishte fituar edhe pesë çmime Grammy..

Legrand kishte planifikuar të mbante koncert në Paris në prill, tha zëdhënësi i tij. Në vitet e 60-ta, ai fillimisht kishte filluar punën si organizator. Gjatë karrierës së tij të gjatë, Legrand kishte bashkëpunuar me muzicientët e famshëm si Miles Davies, Ray Charles, Orson Welles, Jean Cocteau, Frank Sinatra dhe Edith Piaf.