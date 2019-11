Një vit burgim personit që vodhi një akumulator të një veture në Prizren

Gjykata Themelore në Prizren ka dënuar me një vit burgim efektiv dhe me gjobë 200 euro të akuzuarin A.D. për veprën penale “vjedhje e rëndë”.

Sipas njoftimit, i akuzuari ka pranuar fajësinë. Gjykata ka thënë se e ka shpallur fajtor të akuzuarin pas marrëveshjes së lidhur mes tij, mbrojtësit të tij dhe prokurorit.

A.D. u dënua për vjedhjen e një akumulatori të një veture Golf 2 e të cilën më pas e kishte shitur.

“Sepse me datën 09.12.2017, gjatë orëve të hershme të natës në Prizren në lagjen Ortakoll, i akuzuari me iniciale A.D. në bashkëveprim me të miturin me iniciale A.K., me qëllim që vetes t’i sjell dobi pasurore të kundërligjshëm, duke shfrytëzuar orët e natës, ku prezenca e njerëzve është e rralluar, duke përdor një kaçavidë dhe me përdorimin e forcës fizike, duke hapur kapakun e motorit të veturës ‘VW Golf 2’,pronë e të dëmtuarit me iniciale H.D., nga ku arrin që të marrin akumulatorin (baterinë) e llojit ‘Varta’, të cilin më pas e shesin në hekurishten e qytetit të quajtur ‘Trimi’ e cila gjendet në Perllonka, me ç ‘rast të dëmtuarit i shkaktojnë dëm material”, ka njoftuar gjykata.