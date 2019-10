Hajni plagos një pronar shtëpie në Gjilan - i caktohet masa e paraburgimit

Gjykata Themelore në Gjilan i ka caktuar masën e paraburgimit prej 30 ditësh të pandehurit J. T., i cili dyshohet se më 11 tetor, 2019, rreth orës 20.00 minuta, në fshatin Livoq i Ulët, Komuna e Gjilanit, me dashje ka shkaktuar rrezik të përgjithshëm përmes armës – revole.

Kjo pasi i pandehur, “pasi që kryen vjedhje në shtëpinë e të dëmtuarit V. Z., më pas hyn në oborrin e të dëmtuarit L. Z., dhe pasi që i njëjti hetohet, gjatë ikjes i pandehuri ballafaqohet me të dëmtuarin L. Z. dhe prindin e tij S. Z., nga rreziku se mos po e kapin të njëjtin, i pandehuri fillimisht shtinë me armë në drejtim të panjohur, ashtu që me t’u afruar afër një distance prej 2 metrash, shtinë në drejtim të të dëmtuarve, ashtu që në pjesën e poshtme të trupit nën gju e godet të dëmtuarin L. Z., ku të dëmtuarin e godet njëherë me qëllim që t’i shmanget kapjes së tij dhe ikë në drejtim të panjohur”.

“Mirëpo, pas disa orëve i pandehuri është arritur të arrestohet nga zyrtarët policorë”, ka njoftuar Policia rajonale e Gjilanit.

Me këto veprime, i pandehuri dyshohet të ketë kryer veprën penale “shkaktimi i rrezikut të përgjithshëm” dhe “mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve”, vepra të sanksionuara me Kodin Penal të Republikës së Kosovës (KPRK).

Gjyqtari i procedurës paraprake në Departamentin e Krimeve të Rënda, pas shqyrtimit të shkresave të lëndës, ka konsideruar se janë përmbushur kushtet ligjore për caktimin e masës së paraburgimit ndaj të pandehurit, pasi që masat tjera alternative do të ishin të pamjaftueshme për zhvillimin normal të procedurës penale.

Ndërkaq dje, Policia e Kosovës, në raportin 24 orësh, ka njoftuar për këtë rast.

“Është arrestuar i dyshuari mashkull shqiptar shtetas i Serbisë, i cili pasi ka kryer një vjedhje, në ikje e sipër ka plagosur me armë zjarri në këmbë viktimën mashkull K-Shqiptar. Viktima pas tretmanit mjekësor është liruar në shtëpi”, tha dje Policia.

Palët kanë të drejtën e ankesës ndaj këtij vendimi në Gjykatën e Apelit.