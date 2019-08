Të arrestuarve u gjenden para nga grabitja në Rinas

Kur kanë kaluar 5 muaj nga grabitja në Rinas, bëhet e ditur se hetuesit kanë arritur të sigurojnë një provë të fortë që lidh të shtatë të arrestuarit me grabitjen spektakolare.

Burime ekskluzive për Report Tv bëjnë me dije për gazetarin Arsen Rusta se paratë e sekuestruar të disa prej të arrestuarave korrespondojnë me numrin e serive që bankat e nivelit të dytë do të transportonin jashtë vendin mesditën e 9 prillit. Ato janë në prerje 50 euro. Deri më tani janë sekuestruar 300 mijë euro, nga këto 100 mijë euro në banesën e agjentit të kargos në Aeroportin "Nënë Tereza", Hasan Kanaçi, të konvertuara në kartëmonedha të ndryshme.

Referuar të njëjtave burime, mësohet se prej disa javësh,Prokuroria ka kërkuar ADN e të arrestuarve, për t'i krahasuar ato me gjurmët e gjetura në furgonin e pa djegur, por, ato kanë refuzuar. Do të jetë gjykata e Krimeve të Rënda e cila do të vendosë nëse do të lejojë që t'u bëhen analizat e ADN-së 7 të arrestuarve.

Për grabitjen e 4.6 mln eurove në 9 Prill në qeli ndodhen 7 persona, i cilësuari si daja nga Kosova Ragio Hajdini, Elton Pikli, Renaldo Sulaj, Oltion Veseli, Saimir Cela, Alkond Bengasi dhe Hasan Kanaci ndërsa i vrarë nga shkëmbimi i zjarrit me policinë ditën e ngjarjes mbeti organizatori i grabitjes Admir Murataj. Në kërkim janë dy vëllezërit Klemend e Eldi Cala si dhe bashkëpunëtori i tyre Talo Cela për të cilët policia ka vënë në dispozicion shpërblim prej 10 mijë eurosh për cilindo që jep informacion që çon në gjetjen e tyre.