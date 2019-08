Arrestohen edhe dy të dyshuar për grabitjen në Shtime

Edhe dy persona tjerë janë arrestuar të shtunën për rastin e grabitjes në Shtime, ku mbeti një person i vrarë e një tjetër i plagosur.

Këtë e ka konfirmuar për Koha.net, majori i Stacionit Rajonal të Policisë në Ferizaj, Mehmetali Hajdini.

Ai ka bërë të ditur se të dyshuarit janë arrestuar në Prishtinë.

“Deri me tani, lidhur me rastin janë arrestuar tre persona, A.T. 34 vjeçar, A.T. 44 vjeçar, A.M. 44 vjeçar”, ka thënë ai.

Kujtojmë se dje është arrestuar i dyshuari i parë lidhur me rastin e grabitjes në Shtime.