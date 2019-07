Kërkohet paraburgim ndaj një personi të dyshuar për trafikim me njerëz

Prokuroria Themelore në Gjilan, Departamenti për Krime të Rënda, gjatë ditës së djeshme, më 17 korrik 2019, rreth orës 13:30 minuta, ka ndaluar një person, në kohëzgjatje prej 48 orësh, me dyshimin se ka kryer veprën penale ‘’Trafikimi me njerëz’’.

Sipas kumtesës dërguar medieve, ekziston dyshimi i bazuar se, i dyshuari J.K., me qëllim të përfitimit pasuror, ka trafikuar të dëmtuarën D.G., në atë mënyrë që me anë të shtrëngimit e ka detyruar të kryejë marrëdhënie seksuale me persona të ndryshëm, ndërsa më 28 shkurt 2019, të njëjtën e ka transportuar me automjetin e tij, në një motel në Gjilan, duke e detyruar të kryejë marrëdhënie seksuale me një person.

Gjithashtu njoftohet se, përmes aplikimit të masave të fshehta ka rezultuar se i dyshuari ka përdorur forcë ndaj viktimës, në rastet kur ajo kishte refuzuar të ofronte shërbime seksuale, madje edhe personalisht kishte kryer marrëdhënie seksuale me të, duke e shfrytëzuar pozitën e pambrojtur të saj.

Prokuroria Themelore në Gjilan, sot ndaj të dyshuarit ka kërkuar caktimin e masës së paraburgimit në afat prej 30 ditësh, në Gjykatën kompetente në Gjilan, për veprën penale ‘’Trafikimi me njerëz’’, pasi ekziston rreziku i ikjes, ndikimit te e dëmtuara dhe rreziku i përsëritjes së veprës penale.

Për këtë rast, njëkohësisht prokuroria ka filluar hetimet edhe ndaj të dyshuarit L.C., në drejtim të veprës penale ‘’Shërbimet seksuale të viktimës së trafikimit’’, të Kodit Penal të Republikës së Kosovës.