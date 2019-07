Burgosen për shumë vite 12 anëtarët e bandës shqiptare të kokainës në Londër

Dymbëdhjetë anëtarë të një bande të drogës që furnizuan kokainë bankierët në qendër të Londrës u janë dhënë dënime të gjata burgimi.

Dy krerët e gripit Bledar Ponari, 28 vjeç dhe Fjoralb Fera, 21 vjeç, sunduan mbi tetë korrierë dhe dy “operatorë” telefonik që kontaktonin me klientët, për të shpërndarë drogën në sheshin “Mile” të kryeqytetit britanik, shkruan sot “Metro”.

Grupi u zbulua pas një kontrolli rutinë, kur njërit prej tyre iu gjet kokainë. kjo çoi në zbulimin e mëtejshëm të një sasie prej 1.2 kg me vlerë rreth 144 mijë paund dhe 20 mijë paund para cash si dhe dy telefona që u përshkruan si “jashtëzakonisht aktivë”.

“Hetimi prej tetë muajsh nuk ka rezultuar vetëm në tetë ‘korrierë’ të drogës të dënuar me burg, por edhe dy ‘kontrollorë’, të cilët do të merrnin urdhrat e kokainës dhe do të organizonin marrjen e tyre”, tha zëdhënësi i policisë londineze.

Dy persona të tjerë të përfshirë në grup u gjetën fajtorë për vepra të lidhura me drogën. Në përgjithësi, 12 anëtarët e bandës janë dënuar me mbi 30 vjet burg. “Në total, 1,2 kg drogë me vlerë të rrugës deri në 144,000 janë konfiskuar, së bashku me mbi 20,000 funte para të gatshme. Dy telefonat celularë të konfiskuar gjatë operacionit u gjetën të jenë telefona të linjës së drogës, që i përkasin dy “kontrolluesve”. Shumë njerëz nuk e kuptojnë atë, por paratë nga shitja e drogave mund të përdoren për të financuar vepra të tjera të rënda. Ky operacion ka qenë jashtëzakonisht i suksesshëm në ndërprerjen e një grupi të madh kriminelësh”, tha zëdhënësi.

Dënimet:

Bledar Ponari, 28 vjeç, nga Hackney, u dënua me më shumë se 5 vjet për kokainë dhe 6 muaj për posedim të dokumenteve të rreme të identitetit.

Fjoralb Fera, 21 vjeç, nga Leytoni u dënua me pesë vjet për kokainë dhe posedim të pasurive kriminale.

Halil Shehu, 22 vjeç, nga Islington, u dënua me gati tre vjet

Klevis Drazhi, 20 vjeç, nga Edmontoni, u dënua me 11 muaj dhe tre muaj për dokumente të rreme.

Fabio Domi, 21 vjeç, nga Camden, u dënua me gati tre vjet për kokainë dhe katër muaj për posedim të dokumenteve të rreme të identitetit, katër muaj për posedim të dokumentit të identitetit të paautorizuar dhe gjashtë muaj për posedim të pasurisë kriminale.

Mario Prendi, 27 vjeç, u dënua me mbi dy vjet për kokainë dhe një muaj për posedim të pasurisë kriminale.

Albi Hoxha, 23 vjeç, u dënua me gati tre vjet për kokainë.

Bledar Xhani, 23 vjeç, nga Southgate u dënua me tre vjet për kokainë, tetë muaj për drejtim mjeti të rrezikshme dhe katër muaj për posedim të dokumenteve të rreme të identitetit.

Dritan Jella, 33 vjeç, nga Rochester, Kent u dënua me katër muaj për posedimin e dokumenteve mashtruese të identifikimit.

Kladji Qyra 22 vjeç, nga Lambeti për kokainë.

Emirjan Demiraj 22 vjeç, nga North Finchley u dënua me gati tre vjet për kokainë

Erdi Nezaj, 25 vjeç, i cili nuk kishte vendbanim fiks, u arrestua gjithashtu por u deportua menjëherë në Shqipëri nga shërbimet e emigracionit.