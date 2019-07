Një muaj paraburgim shoferëve të autobusëve për vdekjen e dy personave në autostradën “Ibrahim Rugova”

Gjykata Themelore e Prizrenit – dega në Suharekë, Departamenti i Përgjithshëm Penal, me kërkesë të Prokurorisë Themelore të Prizrenit, ka caktuar masën e paraburgimit në kohëzgjatje prej 1 muaji ndaj dy shoferëve të autobusëve të kompanisë “Sharr Travel”, me iniciale SH.S. , M.M. nga Vushtrria dhe B.B. nga fshati Hajvali Komuna e Prishtinës, për shkak të dyshimit të bazuar se në bashkëkryerje kanë kryer veprën penale “shkaktimi i rrezikut të përgjithshëm”.

Ata dyshohen për rastin e vdekjes së dy të rinjve gjatë ditës së shtunë në autostradën “Ibrahim Rugova”.

“Gjykata, duke u bazuar në neni 187 parg, 1 nen parg. 1.2 pika 1.2.3 ka caktuar masën e paraburgimit ndaj të pandehurve të lartcekur për shkak të dyshimit të bazuar se të pandehurit të punësuar si shoferë të K.T. ‘Sharr Travel’ në bashkëkryerje kanë kryer veprën penale ‘shkaktimi i rrezikut të përgjithshëm’ ku nga veprimet e të pandehurve si përgjegjës të vozitësve të autobusëve dhe nga pakujdesia e tyre kanë pësuar dy persona me fatalitet, duke u ndaluar gjatë mesit të natës në vendin ku ka qenë e ndaluar ndalimi në urë të autostradës ‘Ibrahim Rugova’ në afërsi të fshatit Sllapuzhan, Komuna e Suharekës duke i ndalur në vendin ku ndalohet ndalja në urë, e kështu duke shkaktuar rrezikim të përgjithshëm për jetën e njerëzve dhe pasurisë me ç’rast kanë pësuar dy persona me humbje të jetës duke tentuar të kalojnë në trasenë tjetër të rrugës për t’i shkëmbyer telefonat”, thuhet në komunikatën e Gjykatës Themelore të Prizrenit.

Masa e paraburgimit, dy të pandehurve do t’u llogaritet prej datës së arrestimit 29.06.2019 në ora 05:00 min., dhe do të zgjas deri me 29.07.2019.