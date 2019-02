Përvetësoi rreth 44 mijë euro si menaxher i pompës së benzinës, kërkohet paraburgimi i tij

Prokuroria Themelore në Gjilan ka ndaluar të dyshuarin K.B., në kohëzgjatje prej 48 orësh dhe sot ndaj tij ka paraqitur kërkesën për caktimin e masës së paraburgimit, për shkak të dyshimit se ka kryer 17 vepra penale “Mashtrim” dhe veprën penale “Keqpërdorim i besimit”.

Prokuroria thotë se ekziston dyshimi i bazuar se, që nga viti 2016, deri në muajin janar 2019, në Kamenicë, “i dyshuari K.B., si menaxher i pompës së derivateve ‘Berisha Petrol’, me qëllim të përfitimit të kundërligjshëm pasuror, ka mashtruar 17 klientë dhe partnerë afaristë - të dëmtuar, duke iu kërkuar dhe marrë të holla në emër të pompës, me pretekst se duhej të kryente disa obligime doganore dhe të njëjtat do t’ua kthente, me ç’rast të dëmtuarve iu ka shkaktuar dëm material në vlerë të përgjithshme prej 43,880 euro”.

“Gjithashtu, i dyshuari, gjatë përfaqësimit si menaxher, i ka keqpërdorur autorizimet e tij, ashtu që përpos mashtrimit të klientëve dhe partnerëve afaristë, kishte marrë kredi nga ‘Raiffeisen Bank’ në shumë prej 10.000 euro, me të cilat kishte blerë gjësende të ndryshme për nevojat e tij personale, ku në këtë mënyrë, pronarin e kësaj pompe, të dëmtuarin H.K., e ka dëmtuar me mjetet e lartpërmendura monetare që janë marrë në emër të këtij subjekti dhe nuk iu janë kthyer të dëmtuarve”, ka theksuar Prokuroria Themelore e Gjilanit.