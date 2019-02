Kërkohet paraburgim për një të mitur, i dyshuar për tentim vrasje

Prokuroria Themelore në Gjilan, Departamenti për të Mitur, sot ka paraqitur kërkesë për caktimin e masës së paraburgimit ndaj një të mituri, për shkak të dyshimit të veprës penale ‘’Vrasje në tentativë’’, të Kodit Penal të Republikës së Kosovës, bëhet e ditur përmes një komunikate për media.

“Kërkesa është paraqitur për shkak të dyshimit të bazuar se, më 07 shkurt 2019, në fshatin Smirë, komuna Viti, i mituri 17 vjeç, për shkak të një mosmarrëveshje me të dëmtuarin V.M., me veprimet e tij, me dashje ka tentuar që të njëjtin ta privojë nga jeta, duke e goditur me mjet të rrezikshëm, me një brisk, dy herë në kokë dhe fytyrë, ku si pasojë e goditjeve i ka shkaktuar lëndime trupore, për të cilat i dëmtuari ka kërkuar ndihmë mjekësore në Qendrën Emergjente të Spitalit Regjional në Gjilan”, thuhet në komunikatë, transmeton Koha.net.

Prokuroria ka kërkuar, që ndaj të miturit të caktohet kjo masë, në mënyrë që të mos pengohet rrjedha e procedurës penale, pasi që ekziston rreziku i ndikimit te i dëmtuari, dëshmitarët dhe rreziku i përsëritjes së veprës penale, me pasoja edhe me të rënda.