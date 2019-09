SBASHK-u kundër mbylljes së shkollave në Kamenicë, nesër protestë

Sindikata e Bashkuar e Arsimit, Shkencës dhe Kulturës e Kosovës ka njoftuar se nesër në mesditë do të organizohet një protestë para ndërtesës se Kuvendit Komunal të Kamenicës për të kundërshtuar mbylljen e shkollave në Kamenicë.

SBASHK-u nëpërmjet një reagimi thotë se kanë pritur dialog e mirëkuptim, ndërsa, kryetari i komunës së Kamenicës, Qëndron Kastrati do të ndjejë unitetin e SBASHK-ut.

“Kjo fillon që nga nesër kur në Kamenicë do të niset me veprime sindikale, pra me protesta duke filluar nga ora 12:30 minuta para ndërtesës se Kuvendit Komunal të Kamenicës. Pjesë e kësaj proteste në do të jetë edhe kryetari i BSPK-së, Avni Ajdini me stafin qendror dhe kryetari i SBASHK-ut, Rrahman Jasharaj dhe stafi nga qendra. U përball me kundërshtime nga prindërit, mësimdhënësit e nxënësit gjatë gjithë verës”, thuhet në reagim, raporton KP.

Tutje SBASHK-u ka kritikuar edhe MASHT-in për mos reagim.

“Iu bë me dije publikisht qëndrimi i SBASHK-ut kundër mbylljes së shkollave në Kamenicë, por Qëndron Kastrati i trimëruar nga heshtja e MASHT-it, që është e nënkuptueshme sepse Shyqiri Bytyqi kurrë nuk ishte ministër e aq më pak tani kur aderoi në partinë e Qëndronit, i trimëruar edhe nga shkrimet në stilin e tregimeve humoristike të Bexhet Shalës në emër të KMLDNJ-së, që merr thua në mua dhe tani më nxjerr si njeriun e dytë në botë, pas Trampit, vazhdon të sillet Qëndroni në stilin e sulltanit dhe krijon lista për tepricat teknologjike, nuk ua jep tekstet shkollore nxënësve, tekste këto të botuara nga buxheti i shtetit, kërcënon me suspendime nga puna dhe krekoset se kryetarët tjerë në komunat e Kosovës nuk paskan guxuar të bëjnë mbyllje shkollash e përjashtime masive nga puna të punëtorëve të arsimit, që kanë vite të tëra përvojë në arsim. Qëndroni mundohet edhe të krijojë situata të dhunës e përplasjeve mes mësimdhënësve duke iu ofruar gënjeshtra se do t’i sistemojë disa nëse e përkrahin e do t’i ndëshkojë të padëgjueshmit”, thuhet në reagim.

SBASHK thotë se ka pritur dialog dhe mirëkuptim për zgjidhjen e drejtë të gjendjes tepër të rëndë.

“Zhvilluam takime me Qëndronin, e ngritëm çështjen edhe në MASHT duke kërkuar qëndrimin e tyre si institucioni më i lartë i arsimit dhe themelues i institucioneve arsimore, vizituam edhe shkollat e dënuara me mbyllje nga Qëndroni, kërkuam nga anëtarësia maturi. Kërkuam nga prindërit angazhim, që çështja të zgjidhet si duhet dhe që me dialog të arrihet marrëveshje që Kastrati ta tërheq vendimin ,bile për këtë vit, dhe çështja në ngritet pas krijimit të institucioneve qendrore pas votës së lirë më 6 tetor dhe le të veprohet njëjtë nën tërë Kosovën, por me një Strategji të peshuar mirë. Kastrati mbështetur nga shkrimtari i dobët i tregimeve humoristike e satirike Bexhet Shala dhe nga heshtja e MASHT-it po ndjehet fitues, por e ka gabim. Pritja e SBASHK-ut ka kufi dhe tani Kastrati do të përballet me veprimet unike të sindikatës sonë sepse punëtorët e arsimit në Kamenicë janë pjesë e SBASHK-ut e SBASHK është pjesë e përkrahur fuqishëm e Unionit të Sindikatave të Arsimit të Evropës më 11 milionë anëtarë dhe e Inernacionales Botërore të Arsimit më 31 milionë anëtarë”, thuhet në reagim.

SBASHK thotë se nuk do të hesht sepse në Kamenicë nuk po respektohen ligjet as institucionet qendrore e as zëri i prindërve, nxënësve e mësuesve, po fermani i Kastratit.