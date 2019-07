​​Nisin punimet për ndërtimin e rrugës Gjilan-Lipjan

Ministri i Infrastrukturës dhe Transportit Pal Lekaj, sot qe i pranishëm në përurimin e punimeve në rrugën e Verbicës së Zhegocit që lidhet me Sllovinë e Lipjanit.

Siç thuhet në komunikatën për media, ai ka përmendur se kjo rrugë është rëndësishme për banorët e këtyre anëve, rrugë kjo që është filluar së ndërtuari tre herë që nga koha e Jugosllavisë.

“Ai theksoi rëndësinë e mbështetjes financiare për komunat, sepse ato janë baza e zhvillimit ekonomik”, thuhet në komunikatë.

Rruga Verbicë e Zhegocit, Gjilan që e lidhë me Sllovinë e Lipjanit me vlerë prej 1 milion e 380 mijë euro, është e gjatë 7.8 kilometra dhe do të realizohet me mbështetjen e plotë financiare të MIT-së.

Ky projekt do të përfundojë brenda një viti.