Trump poston foton e qenit të përfshirë në vrasjen e Al-Baghdadit

Një qen ushtarak amerikan që u plagos ndërsa po kërkonte drejtuesin e Shtetit Islamik Abu Bakr Al- Baghdadi, është përsëri në detyrë.

Gjenerali Mark Milles u tha gazetarëve se qeni "ka një meritë të madhe" për gjetjen e Al-Baghdadit në tunelin nën vendbanimin e tij.

Ai tha se qeni ishte "plagosur lehtë", por tani po shërohej dhe ishte përsëri në detyrë.

Al-Baghdadi gjatë operacionit ushtarak amerikan për kapjen e tij, aktivizoi eksplozivët që mbante me vete, duke vrarë tre fëmijët e tij dhe plagosi një qen ushtarak amerikan.

Sidoqoftë, presidenti i SHBA-së Donald Tramp postoi në mediat sociale një foto të qenit, i cili, sipas tij, bëri një punë të madhe në kapjen dhe vrasjen e liderit të ISIS-it.

We have declassified a picture of the wonderful dog (name not declassified) that did such a GREAT JOB in capturing and killing the Leader of ISIS, Abu Bakr al-Baghdadi! pic.twitter.com/PDMx9nZWvw