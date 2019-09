Stambolli goditet nga një tërmet 5.7 ballësh

Stambolli është goditur sot nga një tërmet 5.7 ballësh, ka konfirmuar Intituti për Hulumtimin e Tërmeteve, raporton Reuters.

Epiqendra e këtij tërmeti ishte 70 kilometra në perëndim të Stambollit, në detin Marmara, transmeton Koha.net.

Qytetarët kanë thënë se ndërtesat ishin dridhur gjatë kohës sa ndodhi tërmeti.

People can be heard reciting the shahadah and saying 'Allahu Akbar' during an Earthquake in Istanbul this morning. pic.twitter.com/aEGhkNN5nR