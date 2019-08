Ish-zyrtari amerikan e qorton Daçiqin për “ndërhyrje në politikën e brendshme” të SHBA-së

Michael Carpenter, një ish-zyrtar i Departamentit amerikan të Mbrojtjes përgjegjës për Rusinë, Euroazinë dhe Ballkanin, ka thënë se ministri serb i Jashtëm, Ivica Daçiq, planifikon të ndërhyjë në politikën e brendshme amerikane duke ftuar serbët në Amerikë të votojnë për Donald Trumpin në zgjedhjet e 2020-ës.

Carpenter, drejtor i “Penn Biden Centre”, që po ashtu ka shërbyer si këshilltar politik për Zëvendëspresidentin amerikan Joe Biden, i ka thënë Zërit të Amerikës se ai beson që “Daçiqi po bën një gabim të madh” me këtë thirrje dhe se “mbështetja ndaj rrugës evropiane të Serbisë është një çështje mbi të cilën dy partitë në SHBA duhet të pajtohen”.

“Ministri i Jashtëm i Serbisë planifikon të ndërhyjë në politikën e brendshme amerikane duke mbledhur serbo-amerikanët për të mbështetur Trumpin më 2020. Personalisht mendoj se ai po bën gabim të madh, dhe mbështetja amerikane për rrugën evropiane të Serbisë duhet të mbetet një çështje bipartizane”, ka shkruar Carpenter në profilin e tij në Twitter.

The Serbian Foreign Minister plans to interfere in US domestic politics by rallying Serbian Americans to support Trump in 2020. I personally think he's making a big mistake, and U.S. support for Serbia's European path should remain a bipartisan issue. https://t.co/1RYsvdfqrx