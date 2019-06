Zaevi i bindur se negociatat me BE-në nisin sivjet

Kryeministri i Maqedonisë së Veriut, Zoran Zaev, pas takimit me kancelaren gjermane Angela Merkel, ka thënë se është informuar se Bundestagu do të sjellë vendimin në shtator për miratimin e fillimit të negociatave të BE-së me Maqedoninë Veriore, në pajtim me procedurat e Gjermanisë për çështjen e zgjerimit të Unionit.

“Kancelarja Angela Merkel na informoi se Bundestagu do të sjellë vendimin në shtator për miratimin e fillimit të negociatave të BE-së me Maqedoninë Veriore, në pajtim me procedurat e Gjermanisë për çështjen e zgjerimit të Unionit”, ka shkruar Zaev në Facebook, transmeton kp.

Zaevi tutje ka treguar se në takim kancelarja Merkel ka potencuar se Maqedonia Veriore i ka plotësuar pritshmëritë dhe se ajo dhe Berlini këtë e shohin si shumë pozitive.

“Në Gjermani dhe vendet tjera anëtare pakontestueshëm janë pranuar rezultatet nga reformat, të cilat janë nënvizuar edhe në raportin e Komisionit Evropian dhe se me pozitivitet shihet në rekomandimin e KE-së për fillimin e negociatave për anëtarësim në Bashkimin Evropian”, shkruan Zaev.