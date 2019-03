“Miqësia mbi frikën”: Një person nga Manchesteri bën roje para xhamisë derisa kryhen lutjet

Andrew Graystone qëndroi para xhamisë Madina në Manchester, Angli, të premten pasi dëgjoi rreth sulmit terrorist që ka ndodhur në dy xhamitë në Zelandën e Re ku mbeten të vdekur 49 persona.

Ai mbajti në dorë një karton të bardhë ku shkruante: “Ju jeni miqtë e mi. Unë do të bëjë roje ndërsa ju luteni”, transmeton Koha.net.

“Kam marrë rreth 100.000 mesazhe në 24 orët e fundit dhe pothuajse asnjëri prej tyre ishte negativ. Kjo tregon fuqinë e zgjedhjes së miqësisë mbi frikën”, ka thënë Graystone.

So I was deeply honoured to meet @AndrewGraystone at the BBC who stood outside a Mosque on Friday in #manchester with this sign. I give him a hug, thanked him and made a friend. #OneLove #ChristchurchMosqueShooting #NewZealandTerroristAttack pic.twitter.com/M7hEwwVr8u