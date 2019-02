Trumpi në fjalimin e dytë para kombit: Muri, Rusia, Kina, imigrimi, punësimi...

Presidenti amerikan, Donald Trump mbajti të martën Fjalimin mbi Gjendjen e Vendit. Presidenti foli para një Kongresi të ri të zgjedhur në nëntor.

Ky ishte fjalimi i dytë mbi gjendjen e vendit që mban Presidenti Trump që kur erdhi në Shtëpinë e Bardhë, shkruan Zëri i Amerikës.

“Zonja Kryetare e Dhomës së Përfaqësuesve, zoti Nënpresident, Anëtarë të Kongresit, Zonja e Parë e SHBA-së, bashkatdhetarët e mi amerikanë! Takohemi sonte në një moment me potencial të pafund. Me fillimin e punimeve të Kongresit të ri, dal para jush i gatshëm për të punuar me ju për të arritur suksese historike për të gjithë amerikanët. Miliona bashkatdhetarë të mi që na shohin tani të mbledhur në këtë seli, shpresojnë se ne nuk do të qeverisim si dy parti, por si një komb i vetëm. Agjenda që do të prezantoj sonte nuk është as republikane, as demokrate, por është agjenda e popullit amerikan”.

Me këto fjalë, Presidenti hapi fjalimin e tij para një Kongresi të ri që rezultoi nga zgjedhjet e 6 nëntorit. Presidenti e hapi fjalimin me një nga temat e theksuara shpesh në fjalimet e tij, mbrojtjen e interesave të punëtorëve amerikanë, duke vënë në plan të parë interesat e Amerikës:

“Shumë prej nesh bënë fushatë me të njëjtat premtime: mbrojtje të vendeve të punës dhe tregti e drejtë për punëtorët amerikanë; rindërtimi dhe përmirësimi i infrastrukturës së vendit; ulja e çmimeve për kujdesin shëndetësor dhe ilaçet; krijimi i një sistemi të imigracionit që është i sigurt, i ligjshëm dhe modern, si dhe një politikë e jashtme që vë në plan të parë interesat e Amerikës.

Mundësi të reja i paraqiten politikës amerikane me kusht që të kemi kurajën që t’i shfrytëzojmë. Fitorja nuk kërkon që të shënojë pikë partia jonë. Fitorja arrihet kur fiton vendi”.

Duke e vënë theksin mbi sukseset e Amerikës në dekada, presidenti u ndal tek disa momente historike të rolit amerikan në kontribut të njerëzimit:

“Këtë vit, vendi do të shënojë dy përvjetorë të rëndësishëm që dëshmojnë madhështinë e misionit të Amerikës, si dhe fuqinë e krenarisë amerikane”.

“Në qershor mbushen 75 vjet nga ajo që Gjenerali Ajzenhauer e quajti ‘Kryqëzata e Madhe’ - operacioni i forcave aleate për të çliruar Evropën. Në operacionin e 6 qershorit, 1944, 15 mijë të rinj amerikanë u hodhën me parashuta, u sulën nga deti dhe toka, për të shpëtuar civilizimin tonë nga tirania. Në sallë kemi të ftuar tre nga këta heronj amerikanë: Joseph Reilly, Irving Locker dhe Herman Zeitchik. Zotërinj, ju përshëndesim!”

“Në 2019-ën mbushen 50-vjet që kur astronautët e rinj udhëtuan një çerek-milion milje në hapësirë për të vënë flamurin amerikan në Hënë. Gjysmë shekulli më pas, kemi në sallë një nga astronautët e misionit ‘Apollo 11’: Buzz Aldrin. Këtë vit astronautët amerikanë do të rikthehen në hapësirë me raketa amerikane”.

Imigracioni, një ndër temat parësore që ka theksuar në politikat e brendshme Presidenti Trump, ishte edhe në fokusin qendror të Fjalimit mbi Gjendjen e Vendit.

“Asgjë nuk e dëshmon më qartë ndarjen e thellë mes klasës politike dhe klasës punëtore amerikane se sa imigracioni. Sot ju bëj thirrje të mbroni kufirin jugor të vendit tonë në emër të dashurisë për njerëzit tanë. Politikanë që jetojnë në lagje të mbrojtura, pas hekurave, nuk duan t’ia dinë për klasën punëtore amerikane që preket nga mbingarkimi i shkollave, i spitaleve, rreziku ndaj jetës, ndërkohë që pagat e tyre dëmtohen nga konkurrenca e imigrantëve”.

Presidenti kërkoi nga Kongresi mbështetje për propozimet që ai ka parashtruar për zgjidhjen e sfidave që sjell imigracioni:

“Administrata ime i ka dërguar Kongresit një propozim të logjikshëm për t’i dhënë fund krizës në kufirin tonë jugor. Propozimi përfshin asistencë humanitare, më shumë zbatim të ligjit, zbulimin e drogave në portet tona, mbylljen e të çarave që mundësojnë trafikimin e fëmijëve, si dhe plane për një barrierë të re fizike, ose një mur, për të siguruar zonat e gjera ndërmjet pikave hyrëse kufitare. Në të kaluarën, shumica e njerëzve në këtë sallë votuan për një mur, por muri i vërtetë nuk u ndërtua kurrë. Unë do ta ndërtoj.

Kjo është një barrierë inteligjente çeliku që lejon të shikohet në anën tjetër, dhe jo thjesht një mur betoni. Do të vendoset në zonat e identifikuara nga agjentët e kufirit si zonat që e kanë më të nevojshme, dhe siç mund t’jua thonë vetë agjentët, aty ku ngrihen muret, kalimet e paligjshme bien.

San Diego kishte dikur numrin më të madh të kalimeve të paligjshme në vend. Në përgjigje të kërkesave të banorëve të San Diegos dhe të udhëheqësve politikë, u vendos një mur i fortë sigurie. Kjo barrierë e fuqishme pothuajse i dha fund krejtësisht kalimeve të paligjshme të kufirit.

Qyteti kufitar El Paso, në shtetin Teksas, kishte dikur një nivel jashtëzakonisht të lartë të krimeve të dhunshme, një nga më të lartat në vend, si dhe konsiderohej një ndër qytetet më të rrezikshme të vendit tonë. Tashmë, me një barrierë të fuqishme, El Paso konsiderohet si një ndër qytetet tona më të sigurta.

Thënë më thjesht, muret funksionojnë dhe muret shpëtojnë jetë. Prandaj, le të të punojmë së bashku, të bëjmë kompromis, dhe të arrijmë një marrëveshje që do ta bëjë vërtet më të sigurt Amerikën”.

Presidenti foli edhe për politikat amerikane të bashkëpunimit ndërkombëtar për sigurinë duke përsëritur se Shtetet e Bashkuara po mbajnë një barrë më të madhe dhe të padrejtë krahasuar me aleatët e tyre:

“Gjatë dy viteve të fundit kemi filluar të rindërtojmë plotësisht Ushtrinë e Shteteve të Bashkuara, me një buxhet prej 700 miliardësh vitin e kaluar, dhe këtë vit me 716 miliardë. Po i shtyjmë edhe vendet e tjera të paguajnë pjesën e tyre të drejtë. Për vite, Shtetet e Bashkuara janë trajtuar shumë padrejtësisht nga NATO-ja, por ne tashmë kemi siguruar një rritje prej 100 miliardë dollarësh të shpenzimeve ushtarake të vendeve aleate të NATO-s”.

Në Fjalimin e tij mbi Gjendjen e Vendit, Presidenti Trump u ndal edhe tek politikat ndaj Rusisë:

“Si pjesë e forcimit të ushtrisë sonë, Shtetet e Bashkuara po zhvillojnë një Sistem për Mbrojtjen nga Raketat të modernizuar.

Nën Administratën time, ne nuk do të kërkojmë kurrë ndjesë për avancimin e interesave të Amerikës.

Për shembull, dekada më parë Shtetet e Bashkuara nënshkruan një traktat me Rusinë duke rënë dakord të kufizojmë dhe të reduktojmë aftësitë tona në fushën e raketave. Ndërkohë që ne e zbatuam marrëveshjen pikë për pikë, Rusia i shkeli kushtet e marrëveshjes në mënyrë të përsëritur. Për këtë arsye, unë njoftova se Shtetet e Bashkuara po tërhiqen zyrtarisht nga Traktati për Armët Bërthamore me Rreze të Mesme (INF).

Ndoshta mund të negociojmë për një marrëveshje të ndryshme, ku të shtohet edhe Kina apo vende të tjera; ose ndoshta nuk e arrijmë dot, dhe në këtë rast do të shpenzojmë më shumë dhe do të arrijmë më shumë inovacion se të gjithë të tjerët”.

Presidenti bëri thirrje për një politikbërje më gjithëpërfshirëse:

“Duhet të heqim dorë nga politika e hakmarrjes, rezistencës dhe shpagimit dhe të përqafojmë potencialin e bashkëpunimit, kompromisit dhe të mirës së përbashkët”.

Dhjetë ditë pas rihapjes së qeverisë që rezultoi nga përplasjet mes administratës dhe Kongresit lidhur me buxhetin, presidenti foli për nevojën për një politikbërje të udhëhequr nga kompromisi dhe bashkëpunimi.

“Nëse duam paqe dhe përparime, nuk duhet të ketë luftë e investigime. Ndryshe nuk funksionojnë gjërat. Ne duhet të jemi të bashkuar brenda vendit për të arritur të mundim kundërshtarët tanë jashtë vendit”.

Presidenti i bëri thirrje Kongresit që të miratojë pa vonesa kandidatët e tij për poste në administratën e tij.

Presidenti i kushtoi një pjesë të madhe në fjalimin e tij përparimeve ekonomike gjatë dy viteve të tij në Shtëpinë e Bardhë:

“Ne kemi mundësuar një zhvillim ekonomik të paparë. Kemi krijuar 5.3 milionë vende të reja pune dhe, më e rëndësishmja, kemi shtuar 600 mijë vende të reja pune në prodhimin industrial që të gjithë thonin se ishte e pamundur”.

“Administrata ime ka reduktuar pengesat burokratike në një kohë më të shkurtër se kushdo tjetër. Kompanitë po rikthehen në vendin tonë falë reduktimeve historike të taksave e pengesave ligjore”.

Ai përsëriti politikat e tij të mbrojtjes së tregut amerikan të punës dhe synimin e tij që në shkëmbimet tregtare me vende të tjera të vërë në plan të parë interesat e punëtorëve dhe kompanive amerikane.