Volkswagen ka plotësuar gamën e crossocer-it të tij T-Roc, me një version të ri më të fuqishëm me motorin 2.0 litërsh me naftë, TDI.

Ky motor, 2.0 litërsh prodhon 190 kuajfuqi ndërsa ka 7 marshe automatike DSG, transmeton Koha.net.

Volkswagen T-Roc me këtë motor, ofrohet me të gjitha rrotat aktive e ofrohet me një çmim fillestar prej 35 mijë eurosh.