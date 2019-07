Zbulohen specifikat dhe çmimi i Passatit të ri

Volkswagen ka zbuluar çmimin e Passatit të ri, i cili fillon nga 30,600 euro.

Volkswagen Passat ofrohet në dy versione, estate e saloon ndërsa i janë shtuar një varg i gjerë teknologjish.

Passati ofrohet me 2 lloje të motorëve me benzinë dhe tre me naftë, transmeton koha.net.

Motori me benzinë është 2.0 litërsh me katër cilindra turbocharged që prodhon 187 kuajfuqi dhe tjetri me 268 kuajfuqi.

Motorët me naftë fillojnë nga ai 1.6 litërsh me katër cilindra që prodhon 118 kuajfuqi, tjetri 2.0 litërsh me katër cilindra me 187 kuajfuqi dhe modeli më i përditësuar me 237 kuajfuqi ndërsa që të gjitha këta versione ofrohen me shtatë shpejtësi automatike DSG.