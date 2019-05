Tesla përgatit modelin S me autonomi 644 km

Modeli S i përmirësuar do të debutojë në shtator dhe do të përfshijë ndryshime në enterier, të cilat do të frymëzohet nga dizajni i tretë i Modelit 3.

Përmirësimi i sedan luksoze Tesla duhet të ketë kontrolle më pak fizik se tani, si enterier minimal, si ajo e Modelit 3, ku të gjitha funksionet dhe parametrat transferohen në një ekran të madh me prekje qendrore.

Modeli S nuk do të ketë panel klasik të instrumenteve në frontin e shoferit, por të dhënat mbi parametrat e makinës do të jetë në dispozicion vetëm në ekranin me prekje, transmeton KosovaPress.

Informacionet mbi performancat aktualisht nuk dihen, por sipas CNBC, Modeli S për 2020 do të ketë përmirësime në bateri dhe autonomi më të madhe. Me një mbushje të baterisë, vetura do të jetë në gjendje të udhëtojë deri në 644 km, e cila është 50 km gjatë se modeli aktual me versionet Long Range.

Nuk dihet se çfarë lloj të ndryshimeve stilistike do të pësojë pjesa e jashtme e Model S, por thuhet se kjo makinë do të prodhohet në të ardhmen në të njëjtën linjë të prodhimit me modelin X, në mënyrë për të liruar kapacitetin për crossoverin e ri, modeli Y.

Modeli Y pritet të fillojë të prodhohet në fillim të gjysmës së parë të vitit 2020.